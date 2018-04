Charlieu : l'artisanat médiéval s'y perpétue encore !

Charlieu est un village médiéval dans la Loire, qui s'est développé grâce au textile. Gérard Lassagne, le carillonneur de l'église fait vibrer les dix-huit cloches sans aucune fausse note. Notre musicien connaît par cœur l'histoire de la ville prospère, où vivaient jadis les marchands et artisans. Les façades du XIIIe siècle en sont les témoins. Découvrez en images chaque recoin de la ville où des artisans perpétuent un savoir-faire datant du Moyen-âge et de la Renaissance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.