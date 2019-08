Charny : de la colonie de vacances au spectacle de cirque

Au Cirque Equestre de Cocico à Charny, dans l'Yonne, la colonie de vacances se conçoit dans un tout autre genre. Durant une semaine, une soixantaine d'enfants, entre cinq et quinze ans, y apprennent à être des acrobates, des jongleurs ou encore des équilibristes, et ce, dans un décor en harmonie avec le thème. À l'issue du séjour, ses apprentis circassiens donneront un spectacle devant leurs parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.