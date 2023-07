Charpente de Notre-Dame : le spectacle de sa traversée de Paris

Comme on confierait ses enfants pour un départ en vacances, les charpentiers accompagnent leur bois pour ce grand voyage sous les ponts de Paris. C'est le chemin des bâtisseurs du Moyen Âge qui ont transporté par bateau leurs matériaux pour la construction. Et c'est un spectacle ce mardi matin. Pendant ce temps sur Notre-Dame, le chantier continue à la croisée du transept, où la flèche est en train de se relever, et sur les murs du chœur dont on remplace les pierres meurtries à l'aide d'une grue. Les fermes sont là, prêtes à être levées. Et les charpentiers reprennent la main. La manœuvre est délicate. Par chance, il n'y a pas de vent. La ferme, cette pièce triangulaire qui forme la structure de la charpente, pèse six tonnes. Elle mesure quinze mètres de hauteur et doit se poser précisément à côté du pied de la flèche. Après des mois d'étude et de fabrication, c'est un soulagement. Cette opération n'est qu'une étape. Elle va permettre de lancer une autre phase très importante : l'installation au-dessus des voûtes de la charpente médiévale. TF1 | Reportage D. Salmon, B. Lachat, O. Cresta