Charpentier de marine : un savoir-faire unique

Sur les quais du port de La Rochelle (Charente-Maritime), ce ne sont pas des bateaux, mais des monuments historiques, parfois même des pièces de musée. En effet, une longue histoire du patrimoine maritime est amarrée ici. Par passion pour les vieux navires et la mer, des charpentiers font vivre ce patrimoine à coups de rabot, de fer et de burin. Charpentier de marine n'est pas un métier qu'on exerce par hasard. Surtout lorsqu'on s'attaque à des bateaux qui ont subi les assauts du temps. Celui-ci s'appelle Sainte-Anne, il a 90 ans. Un grand-père qui a besoin d'une restauration totale, à commencer par le pont. Mais il faut déjà retirer les parties endommagées. Depuis les années 70, le chantier restaure des bateaux en bois. Et depuis 2016, Nicolas Chanteloup en est à sa tête. Des chantiers dédiés à la charpente de marine, il n'en existe plus beaucoup. Mais pour traverser le temps, chaque navire en bois a besoin d'un médecin. Restaurer un bateau est une chose, reconstruire un monument classé en est une autre. Et c'est justement ce à quoi s'attelle Arthur, 28 ans. Il en est au démarrage de sa carrière, et refaire un bateau grâce à des plans d'époque, c'est son premier grand défi. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, C. Devaux