Passioné d'histoire militaire, Christian Dours possède une collection impressionnante de chars

Dans la commune de Chartres, Christian Dours est un passionné d'événements militaires. L'homme aux deux visages dirige une vingtaine de concessions de poids lourds et collectionne des objets relatifs à la libération, tels que les chars de la Seconde Guerre mondiale. Âgé de 69 ans, il possède la plus grande collection d'Europe et se trouve à la quatrième place au niveau mondial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.