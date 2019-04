Chartres : immersion dans l'univers de Picassiette

Picassiette a construit une maison à part, l'œuvre d'une vie, pour y vivre avec sa femme Adrienne. Son nom a été tiré par la tractation de Picasso, le peintre qui a toute son admiration, et assiette, le matériel de base qu'il utilise. C'est une œuvre spontanée et poétique, faite de petits riens comme : des débris de verre, du carrelage, des déchets, des bouteilles ou encore des pierres, issues de la cathédrale de Chartres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.