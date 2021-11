Chasse : à la découverte d’une palombière du Sud-Ouest

Ils sont postés dès le lever du jour dans leur nid d'aigle, au-dessus de la forêt. A hauteur de regard, les appeaux prennent, eux aussi, leur place. Ce sont des pigeons, ils sont hissés aux premières lueurs du jour. La chasse à la palombe commence toujours par ce rituel. Ici, une trentaine d'appeaux à installer. Le chasseur, lui, s'en remet à la fée électricité pour atteindre sa cabane, sa palombière à quinze mètres au-dessus du sol. Dans le Gers, c'est une folie automnale appelée la palombite. On arrête tout pour chasser la palombe. C'est aussi une affaire de patience et de discrétion. Chacun se met à sa place à scruter l'horizon, à l'affût du fameux oiseau bleu. Et puis, revoilà une volée. Pour qu'elle se pose à portée de fusil, c'est Claude qui tire les ficelles. Des kilomètres de câbles reliant la cabane aux appeaux transformant le chasseur en marionnettiste. Dans cette région du Gers aux pieds des Pyrénées, les palombières sont nombreuses et elles sont toutes occupées. Chaque matin, les chasseurs se refilent leurs tuyaux.