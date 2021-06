Chasse à l'homme en Dordogne : fin de cavale pour le suspect

Une heure à peine après la diffusion de l'appel à témoin, le fugitif Terry Dupin a été neutralisé par les hommes du GIGN. Épilogue d'une traque qui aura duré près de 40 heures et la délivrance d'un village tout entier. "Je dois être comme tous les gens de la commune : soulagée. On dormira peut-être mieux cette nuit", confie Béatrice, habitante du Lardin-Saint-Lazare (Dordogne). Les 300 gendarmes mobilisés, les équipes cynophiles et les hélicoptères... tous passaient au peigne fin la zone de quatre kilomètres carré dans laquelle se cachait le fugitif blessé. Ce dernier a fini par céder sous la pression des forces d'élite, les mêmes qui ont été déployées lors de la traque des Cévennes, il y a deux semaines. Terry Dupin, ancien militaire de 29 ans, était dans une logique suicidaire. Il a été neutralisé près d'une zone résidentielle en essayant de fuir le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre. Aucun gendarme et aucun habitant du village n'a été blessé pendant les échanges de tirs.