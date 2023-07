Chasse à l'homme pour retrouver un évadé très dangereux

Les habitants de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) se sont réveillés ce mardi matin au milieu des contrôles de gendarmerie. L'objectif des militaires, c'est de s'assurer que le fugitif recherché n'essaie pas de s'échapper en voiture. C'est un dispositif qui impressionne dans une commune peu habituée à ce type d'affaire. Tôt, ce matin, des dizaines de gendarmes faisaient le tour des habitations. Les enquêteurs veulent rassurer et passer des messages de prudence, car l'homme traqué est considéré comme très dangereux. Les investigations en cours se poursuivent dans une zone géographique très large. Les gendarmes s'appuient sur des chiens renifleurs, mais aussi sur des drones. Le suspect, âgé de 42 ans, bénéficiait d'une permission de sortie de la prison d'Argentan. Il est soupçonné d'avoir d'abord tué une femme de 40 ans à Angers, ainsi qu'un homme de 72 ans à Chailland, mais aussi d'avoir tenté d'étrangler une femme enceinte de 26 ans. Sa trace se perd sur la commune de Cantenay-Épinard. Les enquêteurs sont engagés dans une course contre la montre, avec un seul but : empêcher le fugitif de faire d'autres victimes. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Giraud, F. Bourdillon