Chasse à la Palombe : les passionnés profitent des derniers instants de fièvre bleue

La chasse à la Palombe, dont la saison s'achève bientôt, est une tradition très ancienne dans le Sud-Ouest. Dans la forêt du Sud de la Gironde, trois générations de passionnés profitent au maximum de leurs derniers instants de plaisir. Installés dans leur cabane, ils roucoulent et guettent le moindre vol de ces oiseaux migrateurs. Au bout d'une bonne journée de chasse, direction la cuisine. Et à table, les chasseurs fêtent le bonheur d'être ensemble autour d'un bon repas, en attendant l'ouverture de la nouvelle saison avec impatience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.