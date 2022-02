Chasse : comment améliorer la sécurité ?

Dans les Landes, la transmission est une vertu cardinale entre chasseurs. Stéphane a donc initié son neveu Florian, 17 ans, à la chasse accompagnée. Une seule arme pour deux et des précautions inlassablement répétées. "On a une responsabilité parce que quand on fait la conduite, on peut tuer quelqu'un à tout moment", explique Florian Laborde. En dépit de règles strictes, l'accident de ce week-end relance l'éternel débat sur la chasse. Plusieurs personnalités politiques, écologistes en tête, ont réclamé l'interdiction de cette pratique le week-end et les vacances scolaires, et ce, malgré la diminution constante du nombre d'accidents depuis plusieurs années. Pour réduire encore un peu plus le risque d'accident, des simulateurs 3D permettent désormais aux chasseurs de mieux analyser leur environnement. L'intérêt de cet outil, c'est de prendre une décision éclairée en quelques secondes. Tous les dix ans, les chasseurs doivent par ailleurs suivre une formation obligatoire à la sécurité. TF1 | Reportage H. Dreyfus, E. Lefebvre