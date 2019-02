Chassé-croisé à la station des Gets : les commerçants s'activent

L'effervescence est au rendez-vous dans les stations de ski. Ce 22 février 2019, 16 000 personnes vont quitter la commune des Gets. Mais avant de partir, les vacanciers vont faire le plein de gourmandise. Les commerçants se préparent au plus grand chassé-croisé de la saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.