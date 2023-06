Ardèche : chassé par un Rafale, il largue des ballots de drogue

Un ballet inhabituel dans le ciel de l'Ardèche. Sillonnant le ciel, l'hélicoptère de la gendarmerie scrute les champs, à la surprise de ces riverains. Les forces de l'ordre cherchent des ballots de drogue jetés depuis un avion de tourisme. Les habitants ont donc vu pleuvoir des produits stupéfiants. L'histoire est rocambolesque. Samedi, un avion arrive en France depuis l'Allemagne. Le pilote va survoler la centrale de Fessenheim, un site sensible. Une alerte est aussitôt déclenchée. Un Rafale va alors le prendre en chasse. L'avion va passer en Suisse, puis revient dans l'Hexagone. Une fois dans le ciel ardéchois, il est rattrapé par l'armée de l'air. Pris au piège, le pilote va tenter de se débarrasser de sa cargaison. Il va finalement se poser en urgence à l'aérodrome d'Aubenas et abandonner son avion pour s'enfuir à pied. Un employé sur le tarmac tentera alors de l'arrêter avant d'être menacé de mort. Le pilote sera interpellé quelques heures plus tard par l'antenne du GIGN d'Orange. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Buisine, E. Nappi