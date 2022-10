Chasse : une balle perdue dans la cabane d'une enfant

Dimanche dernier, alors qu'il jouait avec son fils de trois ans sur sa terrasse, Benjamin entend une détonation. Une balle vient de les frôler. Sur le mur de sa maison, on découvre nettement son impact. Il comprend très vite d'où vient le tire. Dans la commune d'Esserts-Salève, sa maison se situe en bordure d'une forêt. Hors de lui, il part à la rencontre du chasseur à l'origine du tire et a porté plainte de mise en danger de la vie d'autrui. À la chasse, il est interdit de tirer en direction des chemins et des habitations. Il est interdit également de tirer à hauteur d'homme à travers un buisson. Le chasseur a-t-il enfreint ces règles ? L'enquête devra le déterminer. Ce week-end en Bretagne, un autre accident de chasse a coûté la vie à une Britannique de 67 ans. Il y a dix jours dans le Rhône, une femme et ses deux enfants ont été hospitalisés touchés par des plombs dans les jambes et le dos. Les accidents sont-ils plus fréquents ? Selon l'Observatoire de l'université de la biodiversité, leur nombre est même en baisse depuis 20 ans. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Eckersley, F. Marchand