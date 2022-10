Chasse, vers de nouvelles règles

C'était un plomb destiné à une perdrix, mais au même moment, des cyclistes passent à vélo. Le chasseur tire quand même. "On voit le chasseur mettre le fusil en joue. On se dit que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas tirer maintenant qu'on est là. Il nous a vus, on est devant lui. Et là, on a entendu la détonation (...). On s'est dit qu'on venait de se faire tirer dessus", explique l'une des victimes. Eux ne sont pas encore chasseurs, mais espèrent le devenir. Ils apprennent à tirer uniquement quand le gibier est dans un angle de 120 degrés droit devant eux. Une règle de sécurité que le gouvernement souhaite renforcer. Autre piste de réflexion, pas de chasse le dimanche après-midi pour laisser la place aux promeneurs et là, ça s'enraye. L'alcool pourrait être interdit pendant les chasses avec la même limite qu'au volant. C'est 0,5g par litre de sang, soit deux verres. L'alcool est responsable de 9% des accidents. Le gouvernement réfléchit aussi à développer des applications pour informer les promeneurs des positions exactes des chasses. TF1 | Reportage F. de Juvigny, K. Gaignoux, J. Rieg-Boivin