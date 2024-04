Chasser la mauvaise humeur : un défi quotidien

Vous êtes d'humeur morose ? Cessez de rabâcher et changez de disque ! Même si le ciel est gris, la musique peut vous aider à positiver. Comment trouver cette étincelle qui mettra le feu à toutes nos pensées négatives ? Ce jeudi matin, sur ce marché de Strasbourg (Bas-Rhin), on admire les étals. Cela oblige le cerveau à penser à autre chose. Mais comme nous sommes tous différents, nos réponses le sont aussi : "Pour chasser les idées noires, moi, je fais du ménage. Ça fait le ménage dans la tête et aussi le ménage dans la maison". Vous n'avez pas d'aspirateurs sous la main ? Soyez gourmand ! Se précipiter sur son entremets préféré peut booster son moral, sans oublier les vertus du chocolat noir, antidépresseur reconnu. Se faire plaisir en mangeant est donc une option, mais pour beaucoup d'entre nous, l'activité physique reste la meilleure solution. N'oubliez pas de laisser votre esprit vagabonder. Ce serait le meilleur moyen de contrer le spleen qui nous envahit parfois. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings