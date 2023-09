Chasseur de frelons

Il lui suffit d'un rapide coup d’œil pour repérer la présence de frelons. Sans tarder, Étienne Roumailhac s'équipe : combinaison, casque grillagé, insecticide, mais aussi smartphone doté d'une bonne caméra. Depuis plus de dix ans, il filme et partage ses interventions sur Internet. Plus de 500 000 personnes le suivent. Certaines de ses vidéos ont été vues plus d'un million de fois. En quelques minutes, l'insecticide utilisé par Étienne tue les nuisibles. Une méthode radicale, car les frelons asiatiques font des ravages. Destructeurs d'abeilles, ils sont aussi très craints par l'homme. En cette fin d'été d'ailleurs, le téléphone d’Étienne ne cesse de sonner. Après un hiver sans gel et un printemps doux, les frelons ont proliféré. Étienne n'avait jamais fait autant d'interventions. Parmi ses rendez-vous, Jean-Jacques, l'un de ses arbres, abrite des nuisibles. Plusieurs dizaines de morts sont attribués chaque année à cette espèce. Mais les professionnels sont formels, Le frelon n'attaque, que lorsqu'il se sent lui-même menacé. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin