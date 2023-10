Château-Chalon, un village dans son jus

Pour les voyageurs du ciel, c'est un point de repère. Comme un phare, Château-Chalon est une sentinelle fortifiée, un promontoire au-dessus du vide. La forêt au loin et à ses pieds, des milliers de plants de vignes façonnés dans la roche. Les vendanges commencent mi-septembre et ramasser le raisin n'est pas de tout repos. La pente est raide, le sol friable. L'environnement paraît hostile à la vigne, mais c'est tout le contraire. La roche calcaire, c'est ça qui fait la typicité du vin de Château-Chalon. Cette boisson à l'arôme proche de la noix est le fruit d'une longue maturation qui fait sa renommée. On raconte ici qu'au XVIe siècle, un vigneron aurait oublié de mettre son vin en bouteille avant de partir à la guerre. A son retour, quelques années plus tard, il crée sans le vouloir un nouveau produit : le vin jaune. Son secret, c'est une fermentation particulière. Château-Chalon est un village de vignerons. Il compte 150 habitants à l'année ; et des dizaines de milliers parcourent, chaque été, ses rues et ses maisons à l'allure médiévale. TF1 | Reportage I. Blonz, N. Hadj-Bouziane, G. Martin