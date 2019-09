Château de Chambord : à la découverte du chemin de la première et dernière pierre

Une fête est organisée dans la soirée du 6 septembre 2019 en vue des 500 ans du château de Chambord. À cette occasion, la première et dernière pierre du monument reprend sa route vers l'amont. La dernière étape consiste à livrer des pierres de 60 tonnes à Saint-Louis. Au XVIème siècle, la population l'attendait pour fêter la pierre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.