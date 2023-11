Château de la Loire : vous n'avez pas tout vu !

Il y a des rendez-vous qui méritent d'embarquer à l'aube, pour voir autrement l'un de nos plus beaux châteaux. Le spectacle est sur l'eau, mais aussi dans le ciel. Au lever du jour, un ballet de montgolfières accompagne les canoës. À la Renaissance, on passait par la rivière pour rejoindre un escalier caché. Un petit-déjeuner sur l'eau avec une vue royale, le plaisir est garanti. Changer de point de vue pour redécouvrir un monument. Un peu plus loin, sur La Loire, le château de Blois nous attend, avec au programme, une visite insolite. Martin nous amène dans les réserves secrètes du château. Le monument conserve 35 000 objets de collection, des meubles, des cadres, un trésor étonnant. La visite dévoile des pièces insoupçonnées, une salle souterraine de stockage. La dernière surprise date de 800 ans : la charpente du château. C'est une prouesse d'architecture. Pour partager une expérience inédite, direction Amboise. À la tombée du jour, le château royal propose un voyage dans les temps grâce à la lueur des bougies. Construit il y a plus de 500 ans, le Château Royal d'Amboise peut donc toujours nous surprendre. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély