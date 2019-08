Château de Lectoure : le lieu de rendez-vous des brocanteurs

Lectoure, dans le Gers, est une commune classée "Ville d'art et d'histoire". Elle attire 100 000 visiteurs chaque année, dont beaucoup d'amateurs d'objets anciens. En effet, une vingtaine d'antiquaires ont investi l'ancien château des Comtes d'Armagnac. C'est un lieu atypique qui étonne les visiteurs en dehors de son architecture. Dans les seize boutiques du village, les décors varient, ainsi que les produits vendus : vinyles, vieilles motos ou encore des clés anciennes qu'on peut restaurer sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.