Château de Roquetaillade : une forteresse militaire qui cache un trésor

A Mazères en Gironde, le château de pierre de Roquetaillade est resté intact malgré ses 700 ans. Il se présente sous un aspect austère doté d'un donjon militaire. A l'intérieur de l'édifice, on découvre un magnifique trésor coloré. Des fresques, des statues, des surprises... une œuvre signée Viollet-le-Duc. Sébastien De Baritault, son propriétaire, nous emmène le visiter et nous raconte son histoire.