Château de Versailles : le spectacle des Grandes Eaux

Quelques notes de musique baroque et des jets d'eau qui s'ouvrent et l'on retrouve l'effervescence de la cour. Des milliers de visiteurs viennent profiter du retour du beau temps sur les fontaines du XVIIe siècle. "On a de la chance d'avoir une très belle lumière avec le soleil sur les pierres, sur les fontaines, et sur le Grand Canal. C'est magnifique" ; "C'est s'évader à une soirée et voir autre chose. À chaque fois qu'on tourne le regard, on tombe sur quelque chose de fantastique" ; "Le bruit de l'eau, la lumière et la musique sont très agréables. C'est très calme", affirment les passants. C'est à la nuit tombée que le spectacle commence réellement. Sur le bassin de Neptune, les jets d'eau s'illuminent et se mettent à danser. Une atmosphère de fête royale qui a séduit cette famille. La visite se poursuit à travers les bosquets et les allées pour admirer les 55 fontaines du jardin. Pour clore le spectacle, tout le monde attend d'admirer le bouquet final : le feu d'artifice.