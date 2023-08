Château d'eau vandalisé : des communes sans eau potable

Depuis deux jours, le même rendez-vous pour Cédric. Habitant de Gaye (Marne), il vient chercher ses bouteilles d’eau. Dimanche, plusieurs individus se sont introduits par effraction dans ce réservoir d’eau à Broussy-le-Grand. Aucun vol n’a été constaté, mais personne ne sait ce qu’ils ont fait une fois à l’intérieur. Notons qu’il fournit 20 communes au total. En attendant, interdiction formelle de consommer l’eau du robinet. Très vite, des distributions se sont organisées. Dans le village, chacun aide comme il le peut. Sans eau potable, il a bien fallu s’organiser. Au café aussi, les habitudes ont changé. "La machine marche à l’eau du robinet, donc on est obligé de mettre de l’eau minérale dedans et café moulu à l’ancienne", explique Roselyne, la gérante. Les résultats des analyses toxicologiques sont attendus ce mardi après-midi ou demain. Pour l’heure, 5 000 foyers sont toujours soumis à l’interdiction d’utiliser l’eau du robinet dans la Marne. TF1 | Reportage J. Maviert, C. Souary, B. Rey