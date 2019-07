Château du Marquis de Sade : Mireille Mathieu chante pour Pierre Cardin

À l'occasion de l'anniversaire du couturier Pierre Cardin, Mireille Mathieu a accepté de chanter dans les carrières du château du Marquis de Sade. Le dernier spectacle de la chanteuse dans l'Hexagone date de 2014. Si elle ne se produit pas souvent sur le territoire, Mireille Mathieu est beaucoup plus connue à l'étranger. Les publics espagnols, italiens et russes ont été satisfaits par sa voix sublime. Notons que ces prochains concerts seront tous donnés à l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.