Château fort de Sedan : un voyage au Moyen Âge

Le château fort de Sedan, c’est une immersion totale au Moyen Âge. Avant même d’en parcourir tous les dédales, c’est l’épaisseur des murs et la taille des bâtiments qui s’imposent aux visiteurs. Même Vauban, lors d’une visite au XVIIe siècle, fût impressionné. L’histoire que nous raconte notre guide commence en 1424, quand un seigneur, Évrard II de La Marck, prend possession d’une colline au-dessus de Sedan pour en faire une principauté. Pendant cent ans, les différents princes vont y ajouter chacun des fortifications. Le château fort était aussi un lieu de vie très agréable pour les princes de Sedan et leurs familles. Les soldats, eux, vivaient dans des conditions bien plus spartiates, ce qui n’empêchait pas les distractions. Le château de Sedan a résisté à toutes les guerres durant six siècles sans presque aucun dégât. Mais son destin a failli basculer en 1962, lorsque l’armée le vend à la ville de Sedan pour un euro symbolique. Soixante ans plus tard, toute une aile du château a été rénovée pour en faire un hôtel. Sur un des campements du château, on trouve tout ce qu’il faut pour s’équiper comme un chevalier et continuer à vivre au Moyen Âge. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly