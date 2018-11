Château-Salins : la saison des étrennes commence déjà

Pour en finir avec les clichés d'interventions, les pompiers de Château-Salins ont pris l'initiative d'innover leurs calendriers 2019. Ils ont choisi de photographier leurs enfants en uniforme. Les petits mannequins se sont prêtés au jeu avec plaisir. L'objectif de ce calendrier nouvelle géneration est de donner un coup de jeune à la tradition des étrennes. Cela leur permet de conserver un bon relationnel avec la population environnante et par la même occasion d'améliorer leur quotidien. Près de 2 000 calendriers vont être imprimés et distribués dans 35 communes de la Moselle jusqu'à la fin de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.