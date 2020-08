Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine finance la réinstallation de son distributeur automatique

Retirer de l'argent dans le bourg du village est un luxe pour les habitants de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Ils se sont battus depuis quinze ans pour l'obtention d'un distributeur. Alors face au refus des banques, cette commune a décidé de financer elle-même un distributeur. Pour ce service, elle paye 1 300 euros par mois à une entreprise privée. Une initiative prise afin d'aider les habitants et leurs commerces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.