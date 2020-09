Châteaux cathares : à la découverte de la forteresse de Peyrepertuse

Le château de Peyrepertuse a navigué à travers mille ans d'histoire et a résisté aux assauts des hommes ainsi que des intempéries. Difficile d'accès, il domine vallées et massifs, offrant une perspective incomparable. Un emplacement stratégique qui a été mis à profit dès le Moyen Âge. Point culminant de la stratégie militaire, ce château cathare s'élève à 800 mètres d'altitude. Ce lieu qui porte un fragment de la mémoire de la royauté française est une étape pour les touristes.