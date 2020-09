Châteaux cathares : à la découverte de la forteresse de Puilaurens

A Lapradelle-Puilaurens (Aude) se dresse un château qui rendrait invincible, un rêve pour les seigneurs d'antan. Jonchée au sommet d'un unique passage étroit et protégée par des chicanes, la forteresse de Puilaurens nous ouvre ses portes. Ce monument a été entièrement reconstruit en 1255 après une histoire tragique, celle des religieux cathares persécutés. Ce patrimoine est à explorer à l'air libre au rythme du fameux Train Rouge.