Châteaux cathares : à la découverte des forteresses de Lastours

Pour notre dernière étape, nous nous rendons dans les quatre châteaux de Lastours (Aude). Il s'agit de Cabaret, Tour Régine, Surdespine et Quertinheux. Ces monuments font partie du circuit cathare et attirent chaque année des milliers de visiteurs. Les pierres qui constituent ces forteresses sont chargées d'histoire. D'ailleurs, il suffirait de les toucher pour entendre des chants surgis d'une époque lointaine.