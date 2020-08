Châteaux cathares : le mystérieux château de Quéribus

Perché sur son éperon rocheux à 728 mètres d'altitude, le château de Quéribus surplombe la vallée depuis un millénaire. C'est l'un des plus petits châteaux cathares. A l'époque, ce bastion était essentiel pour anticiper la moindre attaque grâce à son emplacement au plus près de la frontière franco-espagnole. La forteresse de Quéribus est très bien conservée et offre un panorama unique pour les visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.