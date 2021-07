Châteaux de la Loire : le casse-tête du pass sanitaire

Devant le château de Cheverny (Loir-et-Cher) tout est normal. La photo souvenir est intacte. En mode petit prince ou style princesse, les touristes continuent à rêver. A l'entrée du château, un agent de sécurité à l'extérieur et le propriétaire éprouvent le nouveau métier de contrôleur de pass sanitaire. Par moments ça tâtonne un peu, mais le châtelain du XXIe siècle applique les règles et essaie de s'adapter à la situation "On aurait espéré un petit peu de souplesse et une mise en place plus progressive. Ça ne tombe pas au bon moment car on est au pic de la saison", lance Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire du château de Cheverny. L'an dernier, en 2020, le nombre de visiteurs a été divisé par deux. Il faut donc ouvrir coûte que coûte pour sauver 2021. Au sud de Tours, à peine ouverte, la forteresse de Montbazon a décidé de fermer. C'est le règne du silence au donjon du Faucon Noir. "On n'en peut plus. Ça fait un an et demi qu'on essaie d'aller de l'avant et qu'on essaie de pérenniser nos actions malgré tout", s'écrie Manuel Diaz, chargé de développement touristique de la forteresse de Montbazon.