Châteaux de la Loire : Noël en majesté

C'est bien le tronc d'un chêne qui se dresse dans la salle d'un logis royal ou des confiseries géantes qui s'invitent dans les cuisines de Chenonceaux. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi les préparatifs de Noël au pays des châteaux en coulisses, quand les monuments font entrer la féerie des fêtes dans l'histoire du pays, entre le château des Dames et la cité royale de Loches. En Touraine, chaque année, sept monuments participent à l'événement. Noël au pays des châteaux attire près de 120 000 visiteurs, qui viennent d'un peu partout dans l'Hexagone. Des surprises, du rêve... derrière la magie de Noël, il y a des heures de travail, quelques imprévus aussi, et toujours beaucoup d'imagination. L'univers d'un magicien des bonbons, le carrosse de Cendrillon, la sorcière de Blanche Neige... c'est une immersion dans l'univers des contes. On s'amuse tout en découvrant l'histoire de ces monuments, et c'est ce qui fait le succès de Noël au pays des châteaux. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély, T. Gathy