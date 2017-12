Les châteaux de la Loire se préparent pour Noël

Les châteaux de la Loire mettent leurs plus beaux habits de fête pour accueillir les visiteurs. Le château royal d'Amboise, par exemple, a exposé les jouets du XVI? siècle. Ces derniers racontent la vie passée des adultes. Le château d'Azay-le-Rideau, lui, a choisi de se doter de la gourmandise au temps des marquis de Biencourt pour recevoir ses hôtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.