Châtel, l'une des plus anciennes stations de ski françaises

Cette année, la station de ski de Châtel souffle ses 70 bougies. Son histoire remonte à l'hiver 1947-1948. À l'époque, 140 personnes se sont cotisées pour financer un premier remonte-pente. Au fil des années, le village de la Haute-Savoie a développé ses activités touristiques tout en préservant son charme et ses traditions. Châtel compte une trentaine d'exploitations agricoles, dont la plupart se spécialisent dans la fabrication du fromage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.