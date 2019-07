Châtel-sur-Moselle : des jeunes bénévoles rénovent une forteresse du XVème siècle

De nombreux ouvrages restent à restaurer sur l'ensemble du territoire. Pendant les vacances, une association donne la chance aux bénévoles de 17 à 25 ans de découvrir les patrimoines à travers leur rénovation. Les compétences spécifiques nécessaires à la construction ne sont pas exigées. À Châtel-sur-Moselle, dans les Vosges, une dizaine de jeunes entretiennent une forteresse du XVème siècle. Leur logement et nourriture pour un stage de deux semaines équivaut à 150 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.