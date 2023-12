Chaudières à un euro, faut-il s'en méfier ? Le 13H à vos côtés

Dans un premier temps, il faut identifier l'interlocuteur. L'offre est proposée par une enseigne de bricolage, mais elle a signé un contrat avec une société qui elle-même a fait appel à un sous-traitant. Dans ce genre de cas, vous n'avez qu'un interlocuteur, c'est la société avec laquelle vous signez le contrat. Si c'est l'installateur de la chaudière qui est responsable, comment le contraindre de venir corriger les malfaçons ? Une fois le dialogue rompu, on met en demeure le professionnel par lettre recommandée. On lui fixe un délai raisonnable pour corriger les problèmes, soit quinze jours en général. Si rien ne bouge, il faut prendre un avocat et lancer une procédure devant le tribunal judiciaire pour travail non-conforme. Un artisan chauffagiste est tenu par une obligation de résultat. Après son intervention, il doit faire fonctionner le chauffage. On peut demander la mise en conformité de son installation. Si le professionnel ne s'exécute pas de lui-même, on peut faire intervenir au frais du fautif un autre installateur. On peut aussi demander la réparation du préjudice. T. Coiffier