Chauffage baissé, une polaire offerte

Une à une, toutes les vestes polaires sont distribuées pour le plus grand bonheur des enfants. Dans le fond de la classe, Emma est auprès d'un radiateur éteint et cela ne la dérange pas. Pour réaliser des économies, le chauffage des bâtiments communaux a été baissé de 22 à 19 degrés. Au total, 400 polaires ont été offerts au personnel, ainsi qu'aux enfants des deux écoles primaires du village. "S'il y a un poids au budget de la commune, c'est le coût d'électricité et du gaz. Donc, ça nous conduit à faire des économies d’énergie", rapporte Gabriel Daube, maire (UDI) de Périers (Manche). Cette économie ne fait pourtant pas l’unanimité à la sortie de l’école. La commune a mis en place d’autres mesures d’économie, comme l’arrêt des éclairages publics en pleine nuit. D’abord envisagées dans le pays, c’est au Bangladesh que ces vestes ont été fabriquées, un achat de 9 000 euros. Auprès des habitants, les réactions sont partagées. Dans les jours à venir, ces polaires seront brodés à la main des prénoms de chaque enfant. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby