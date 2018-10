Le chauffage au bois devient une tendance à Brest

Le prix du gaz est reparti à la hausse cette année 2018. Pour des raisons économiques et écologiques, nombreux sont les Français à changer de mode de chauffage et optent pour le chauffage au bois. A Brest, ce dernier est en pleine progression. Les entreprises de livraison y tournent à plein régime. En 2017, les ventes de ce système de chauffage avaient augmenté de 12%. Une tendance qui se confirme encore cette année 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.