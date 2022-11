Chauffage, manteaux : êtes-vous passés en mode hiver ?

Les vêtements chauds sont de retour. Aucun doute, nous sommes bien en novembre. Ces derniers jours, nombreux sont ceux qui ont rallumé leur chauffage : "J’ai rallumé le chauffage hier soir" ; "J’ai une femme très frileuse. On a rééteint le chauffage il y a deux jours pour le rallumer aujourd’hui". Un mercure à 12 °C ce jeudi matin et de la pluie en abondance. Pour les habitants de Langrune-sur-Mer, toutes les méthodes sont bonnes pour rester au chaud toute la journée : "Je me couvre" ; "La soupe, elle est en train de cuire". À la mairie, le chauffage a aussi été rallumé, mais un mois plus tard que l’an dernier. Pas plus de 19 °C dans les locaux. Pas question de gaspiller l’énergie. "On les a changés récemment. Ce sont des radiateurs un peu plus récents qui gardent la chaleur un peu plus longtemps (…) On essaie d’allumer le chauffage le plus tard possible", explique le maire. Les autres bâtiments municipaux sont pour le moment sans chauffage. Dès la rentrée, ce dernier devrait être remis en route. De quoi aborder sereinement la fin de l’année. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby