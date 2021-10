Chauffage : quels sont les combustibles les plus rentables dans le temps ?

En matière de chauffage, il n'y a rien de plus économique que le bois. Cela saute aux yeux lorsqu'on compare le prix des différents combustibles ramenés au kWh. Cette technique, le magazine 60 Millions de consommateurs l'a faite pour nous. On a quatre centimes pour les bûches et sept centimes pour les granulés, contre huit centimes pour le fioul ainsi que le gaz, jusqu'à dix-sept centimes pour l'électricité. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez le bois, il faut bien choisir le taux d'humidité. Il doit être le plus bas possible, soit entre 10 à 20% au grand maximum. Prudence si vous achetez du bois chez certains professionnels, car un taux d'humidité anormal, jusqu'à 40%, a été constaté par l'association UFC-Que Choisir. À la livraison, vous devez alors contrôler les bûches ou au moins un échantillon. Elles doivent être légères et dépourvues de moisissure. Le séchage doit durer au minimum 18 mois. En ce qui concerne les granulés, le mieux est de les acheter en sac, plutôt qu'en vrac, même si c'est plus cher.