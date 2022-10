Chauffe-eau coupé à distance : des douches à l’eau froide ?

Ce mercredi matin sur le marché de Viroflay (Yvelines), certains habitants avaient comme une crainte."Est-ce qu'on va devoir se doucher à l'eau froide ?", se demande un passant. Disons-le tout de suite, non ! Si la chauffe d'un ballon est coupée en journée, elle sera automatiquement reprogrammée la nuit suivante. La coupure concerne uniquement le créneau midi-quatorze heure, identifié comme heure creuse dans certains contrats d'électricité. Cela concerne 4 300 000 foyers dans le pays. La procédure passera par le compteur connecté, Linky. C'est par lui que votre chauffe-eau reçoit le signal de se déclencher ou non. Les jours de coupure, ce signal ne sera donc envoyé que la nuit. Rassurez-vous, ni votre lave-linge ni vos plaques de cuisson ni même vos radiateurs électriques ne sont concernés. La mesure est uniquement prévue pour les chauffe-eaux, car il représente la deuxième source d'énergie après le chauffage. Vient enfin la question que vous vous posez le plus : "Est-ce que ça va changer quelque chose su ma facture ?". Il n'y a pas de changement à ce sujet. Votre chauffe-eau fonctionnera toujours en heures creuses. Le tarif reste donc identique. TF1 | Reportage C.Adriaens-Allemand, J. Berville