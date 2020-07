Chauffeur de bus agressé à Bayonne : l'émotion avant la marche blanche

Une marche blanche sera organisée ce mercredi soir à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour rendre hommage à Philippe Monguillot, le conducteur de bus violemment agressé dimanche. Le cortège ira jusqu'à l'hôpital avec un départ à l'arrêt de bus où s'est déroulé cet acte "odieux". Alors que quatre suspects sont toujours en garde à vue, le parquet demande leur mise en examen. Dans le quartier de Balichon, l'émoi est profond et très concret.