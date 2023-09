Chauffeur de bus tué à Bayonne : l'épreuve du procès pour son épouse

Entourée de sa famille, Véronique Monguillot s'avance fébrilement vers la cours d'assise, avec dans ses bras une photo de son mari. Ce procès, la veuve de Philippe Monguillot et leur fille l'attendent depuis trois ans. Le 5 juillet 2020, le chauffeur de bus bayonnais conduit deux passagers sans titre de transport. Il leur impose d'en acheter un. Plus tard dans la journée, ces deux mêmes hommes sont à nouveau dans le car. Cette fois-ci, les individus ne portent pas de masque sanitaire. La situation dégénère. Le chauffeur donne un premier coup, puis se fait violemment frapper par les individus. Laissé en état de mort cérébral, le père de famille succombe à ses blessures cinq jours plus tard. Un drame qui avait ému la France entière. En juillet 2020, une marche blanche avait rassemblé des milliers de personnes. Ce vendredi matin, certains sont encore présents sur les marches du palais de justice pour soutenir la famille, confrontée pour la première aux accusés. Face à la famille de Philippe Monguillot, deux hommes âgés de 25 ans. Ils sont jugés pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. TF1 | Reportage J. Quancard, H. Villatte, J. Rivarin