Chauffeur de car : licencié pour avoir rendu service

Comme chaque matin, depuis qu'elle est au collège, la fille de Christelle Nozière parcourt quelques mètres de sa maison pour prendre le car scolaire. Un arrêt improvisé devant chez elle afin d'éviter de rejoindre l'arrêt habituel pour les enfants du hameau. La maman est indignée, malgré deux demandes de dérogation. L'entreprise de ramassage scolaire prévoit de ne plus s'arrêter de manière intempestive. Une pratique qui a valu à l'ancien chauffeur d'être licencié pour faute grave il y a quelques jours, sans préavis ni indemnité. Son car étant géolocalisé, il lui a été demandé de respecter le règlement. Ce qu'il a refusé. L'employeur n'a pas souhaité réagir. Pour Elodie Charroux, une autre maman, c'est l'incompréhension. Avec 35 000 arrêts en Nouvelle-Aquitaine, la région qui organise les transports scolaires refuse de multiplier leur nombre et évoque une question de responsabilité. Quant au chauffeur du car, il a déjà reçu en mairie plusieurs messages de soutien de tout le pays, et même d'une entreprise de ramassage scolaire qui souhaite l'embaucher pour son esprit d'initiative. TF1 | Reportage C. Parèdes, E. Sarre