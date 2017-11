Les chauffeurs de VTC manifestent pour une application plus stricte de la loi

En raison d'une manifestation des chauffeurs de VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur), le Palais des Congrès à Paris a été placé sous haute surveillance. Les conducteurs ont réclamé une plus stricte application de la loi qui régule leur secteur et de meilleures conditions de travail. C'est la quatrième manifestation des VTC en à peine plus d'un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.