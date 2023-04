Chauffeurs : ils ont le permis mais pas le droit de rouler

C'est le comble de l'absurde. Cette entreprise de cars scolaires manque de personnel. Pourtant, elle a recruté six nouveaux chauffeurs, mais ces derniers ne peuvent toujours pas travailler, car ils attendent leur permis "D", le permis des transports en commun. Jean-Marc Émily est agacé. Selon lui, "les six personnes qu'on attend ont passé leurs examens, ils ont eu leur diplôme, mais on se retrouve bloqué, car ils n'ont pas leur permis validé par l'ANTS". Les délais dans le Finistère sont de 67 jours contre 15 dans d'autres départements. En attendant, c'est le système D dans l'entreprise. Dans les bureaux, plusieurs salariés titulaires du permis de transport de personnes, habituellement derrière leur écran, reprennent le volant. C'est le cas de Jean-Marc, dédié au planning, pour lui "c'est une solution de dernière minute". Gisèle, à l'accueil, a obtenu son diplôme de conductrice, mais elle attend toujours son permis de conduire. Cette situation est devenue une aberration pour la Fédération nationale des transports de voyageurs. Dans le pays, il manque près de 8 000 conducteurs d'autocar. TF1 | Reportage M. Pirckher. A. Janssens