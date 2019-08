Chaumont-sur-Loire : à la découverte du Festival international des jardins

Le Festival international des jardins se déroule jusqu'au 3 novembre 2019 à Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher. Cette année, l'exposition évoque le paradis en créant des émotions à partir de l'art et de la nature. Entre mystère et poésie, les visiteurs se laissent guider par des jeux de lumière dans la nuit. Un voyage dans l'éden où s'unissent le rêve et la paix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.