La Chaussée des Géants, la route mythique de l'Irlande du Nord

L'Irlande du Nord est une terre de légendes riche en traditions, mais belle et sauvage. A partir de Belfast, la Chaussée des Géants, la route côtière, longue de 200 km, est considérée comme l'une des plus belles au monde. C'est le pays où les moutons sont aussi nombreux que les habitants. La bière et le whisky font la renommée des vingt-quatre brasseries de la région. La mer d'Irlande offre du homard et du saumon, non sans danger. Et c'est dans les pubs, le soir, que l'on se raconte des histoires ou que l'on s'improvse musicien entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.